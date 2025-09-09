Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:20 AM IST

    ഹവല്ലിയിലെ ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിച്ചു

    ഹവല്ലിയിലെ ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലെ ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ഹ​വ​ല്ലി, സാ​ൽ​മി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഫ​യ​ർ ഫൈ​റ്റി​ങ് ടീ​മു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​അ​ണ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും തീ ​വൈ​കാ​തെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ ബ​സി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. തീ​പി​ടി​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ തീ ​അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന അ​ണ​ക്കു​ന്നു

