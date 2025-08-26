Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 11:15 AM IST

    ക​ബ്ദി​ൽ ഷെ​ഡി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    Firefighters extinguish shed fire in Kabdil
    കബ്ദിൽ ഷെഡിലുണ്ടായ തീ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന അണ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ബ്ദി​ൽ ന​ഴ്സ​റി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ഷെ​ഡി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ത​ക​ര ഷീ​റ്റു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് മ​റ​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു ഷെ​ഡ്. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​ബ്ദ്, ഇ​സ്തി​ഖ് ലാ​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നും അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

