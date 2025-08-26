Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 26 Aug 2025 11:15 AM IST
Updated Ondate_range 26 Aug 2025 11:15 AM IST
കബ്ദിൽ ഷെഡിൽ തീപിടിത്തംtext_fields
News Summary - Fire breaks out in Kabdil shed
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കബ്ദിൽ നഴ്സറിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷെഡിൽ തീപിടിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. തകര ഷീറ്റുകൾകൊണ്ട് മറച്ചതായിരുന്നു ഷെഡ്. സെൻട്രൽ കബ്ദ്, ഇസ്തിഖ് ലാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനകൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. അപകടത്തിൽ ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ലെന്നും അഗ്നിശമന സേന അറിയിച്ചു.
