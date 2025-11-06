Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    6 Nov 2025 9:45 AM IST
    6 Nov 2025 9:45 AM IST

    സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദി​ൽ സ​സ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദി​ൽ സ​സ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം
    സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക്ക് സ​മീ​പം തീ​പി​ടി​ത്തം. മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ​ങ്ങി​യ സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം റെ​ഫി​ജ്ജാ​ൻ, ഖു​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    തീ​പി​ടി​ത്തം അ​റി​ഞ്ഞ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന ഉ​ട​ന​ടി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കോ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന​യു​ടെ ഉ​ട​ന​ടി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ​സ്തു​വ​ക​ക​ളി​ലെ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​നും പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തീ ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ​ങ്ങി​യ സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ട​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് തീ ​അ​ണ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രുക​യാ​ണ്.

    X