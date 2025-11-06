സബാഹ് അൽ അഹ്മദിൽ സസ്യമേഖലയിൽ തീപിടിത്തംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: സബാഹ് അൽ അഹ്മദ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയക്ക് സമീപം തീപിടിത്തം. മരങ്ങളിലും ഉണങ്ങിയ സസ്യജാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായ തീപിടിത്തം റെഫിജ്ജാൻ, ഖുറൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
തീപിടിത്തം അറിഞ്ഞ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിശമന സേന ഉടനടി പ്രതികരിക്കുകയും അടുത്തുള്ള വീടുകളിലേക്കോ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കോ തീ പടരുന്നതിന് മുമ്പ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ ഉടനടിയുള്ള പ്രവർത്തനം വസ്തുവകകളിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തടയാനും പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിച്ചു.
അതേസമയം, തീ മരങ്ങളിലും ഉണങ്ങിയ സസ്യജാലങ്ങളിലും പടർന്നതിനാൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ അണക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചുവരുകയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register