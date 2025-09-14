Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    14 Sept 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 10:16 AM IST

    ഷ​ർ​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    ഷ​ർ​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം
    ഷ​ർ​ക്കി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഷ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് അ​പ​ക​ടം.

    ഹി​ലാ​ലി, മ​ദീ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​മീ​പ​ത്തെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന ത​ട​ഞ്ഞു.

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ പു​ക ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങി​യ​ത് ആ​ശ​ങ്ക പ​ര​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല​ന്ന് അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

