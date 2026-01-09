Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    9 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 12:21 PM IST

    ഓൾഡ് സാൽമിയ സൂഖിലെ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം

    ഓൾഡ് സാൽമിയ സൂഖിലെ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം
    ഓ​ൾ​ഡ് സാ​ൽ​മി​യ സൂ​ഖി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ക്കു​ന്ന അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഓ​ൾ​ഡ് സാ​ൽ​മി​യ സൂ​ഖി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ബേ​സ്മെ​ന്റി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഇ​ട​ൻ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തീ ​കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​ഞ്ഞ​താ​യും ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തീ ​പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന പു​ക ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മീ​പ​ത്തെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി. ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​ശ​ങ്ക ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

