ഹവല്ലിയിൽ അപ്പാർട്മെന്റിൽ തീപിടിത്തംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഹവല്ലിയിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിലെ അപ്പാർട്മെന്റിൽ തീപിടിച്ചു. ഹവല്ലി, സാൽമിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷ സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ സഥലത്തെത്തി തീ കെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകീട്ടായിരുന്നു സംഭവം.
അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നും വൈകാതെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു. വേനൽ കടുത്തതോടെ രാജ്യത്ത് തീപിടിത്ത കേസുകൾ പതിവാണ്. ജാഗ്രത പാലിക്കാനും അഗ്നി സുരക്ഷ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനും അധികൃതർ ഉണർത്തി. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫയർഫോഴ്സ് സഥാപനങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.
