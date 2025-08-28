Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    28 Aug 2025 11:01 AM IST
    28 Aug 2025 11:01 AM IST

    ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    fire breaks out
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ അ​പ്പാ​ർട്മെ​ന്റി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. ഹ​വ​ല്ലി, സാ​ൽ​മി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​രക്ഷ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​കെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വൈ​കാ​തെ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് അ​റി​യി​ച്ചു. വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ പ​തി​വാ​ണ്. ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ഗ്നി സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

