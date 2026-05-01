    date_range 1 May 2026 10:47 AM IST
    date_range 1 May 2026 10:47 AM IST

    മെഹ്ബൂലയിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തം

    മെഹ്ബൂലയിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തം
    മെഹ്ബൂലയിൽ തീപടർന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മെഹ്ബൂലയിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തീ പിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. മംഗഫ് സെൻട്രൽ, ഫഹാഹീൽ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുവൈത്ത് ഫയർ ഫോഴ്‌സിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഉടൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി തീ വിജയകരമായി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.

    കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തീപിടിത്ത കാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. രാജ്യത്ത് വേനൽ കാലത്ത് തീ പിടിത്ത കേസുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ഉണർത്തി.

    TAGS:Mehboolafire breaksApartment Building
    News Summary - Fire breaks out in apartment building in Mehboola
