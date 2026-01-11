Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Jan 2026 10:07 AM IST
    date_range 11 Jan 2026 10:07 AM IST

    അ​ഹ്മ​ദി വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    തീ ​അ​ണ​ക്കു​ന്ന അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഹ്മ​ദി​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് സം​ഭ​വം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​റ​കെ സ​ഥ​ല​ത്ത് കു​തി​ച്ചെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റോ​മി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തീ​കെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വ​ലി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ പു​ക​യും ഭീ​തി​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളൊ​ന്നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ വൈ​കാ​തെ തീ ​അ​ണ​ച്ച​താ​യി അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ഹ​മ്മ​ദി, ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല പോ​ർ​ട്ട്, കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യി. സ്ഥ​ലം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്ക​ൽ, ഗ​താ​ഗ​തം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി വി​ഭാ​ഗം, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യും സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

