അൽറായിയിൽ വാഹന വർക്ക് ഷോപ്പിൽ തീപിടിത്തംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അൽ റായിയിൽ വാഹന അറ്റക്കുറ്റപ്പണി കടയിൽ തീപിടിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചയുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ശുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെന്ററിലെ അഗ്നിശമന സേന എത്തി തീ അണച്ചു. പരിക്കേറ്റയാളെ മെഡിക്കൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി.
തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ സാൽമിയിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ തീ പിടിച്ചു. ശുഖായ, ഹാർഫ്, കിർവാൻ, ഇസ്നാദ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ലാതെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി അഗ്നിശമന സേന അറിയിച്ചു. തീ അണച്ചു സ്ഥലം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി.
