Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    25 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    25 Oct 2025 10:54 AM IST

    അ​ൽ​റാ​യി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    അ​ൽ​റാ​യി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം
    അ​ൽ റാ​യി​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ച വാ​ഹ​ന വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ൽ റാ​യി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​ക്കു​റ്റ​പ്പ​ണി ക​ട​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ശുവൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന എ​ത്തി തീ ​അ​ണ​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സാ​ൽ​മി​യി​ൽ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ തീ ​പി​ടി​ച്ചു. ശുഖാ​യ, ഹാ​ർ​ഫ്, കി​ർ​വാ​ൻ, ഇ​സ്നാ​ദ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​ർ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. തീ ​അ​ണ​ച്ചു സ്ഥ​ലം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

