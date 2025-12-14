Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    14 Dec 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 9:43 AM IST

    അം​ഘാ​ര​യി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    അം​ഘാ​ര​യി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം
    അം​ഘാ​ര​യി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ

    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് തീ ​അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അം​ഘാ​ര​യി​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ൻ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് സം​ഘം സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​കെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ആ​റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​നും പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ഇ​ട​പെ​ട്ടു. വൈ​കാ​തെ തീ ​നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​താ​യും ആ​ള​പാ​യ​മൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ട​ർ​ന്നു​പി​ടി​ച്ച തീ ​വ​ലി​യ പു​ക​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് തീ ​കെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​ശ​ങ്ക ഒ​ഴി​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
