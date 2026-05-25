    Posted On
    date_range 25 May 2026 7:13 PM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 7:13 PM IST

    മിന അബ്ദുല്ലയിൽ പേപ്പർ ഉൽപ്പന്ന ഫാക്ടറിയിൽ തീ പിടിച്ചു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മിന അബ്ദുല്ലയിൽ പേപ്പർ ഉൽപ്പന്ന ഫാക്ടറിയിൽ തീ പിടിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ പോർട്ട് ഭാഗത്തെ ഫാക്ടറിയിയിലാണ് സംഭവം. അബ്ദുല്ല പോർട്ട്, ഉമ്മുൽ ഹൈമാൻ, ഫഹാഹീൽ, ബൈറഖ്, ഇസ്നാദ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ സഥലത്തെത്തി പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

    തീ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി ഫയർ ഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷണത്തിലാണ്.

    TAGS:Paper FactoryMina Abdullahfire breaks
    News Summary - Fire breaks out at paper products factory in Mina Abdullah
