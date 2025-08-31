Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫാ​മി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:41 AM IST

    ഫാ​മി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു; അ​ഗ്നി​രക്ഷ സേ​ന ര​ക്ഷ​കരായി

    text_fields
    bookmark_border
    fire breaks out
    cancel
    camera_alt

    ഖു​വൈ​സി​യാ​ത്തി​ൽ ഫാ​മി​ലെ തീ ​അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖു​വൈ​സി​യാ​ത്തി​ൽ ഫാ​മി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് സം​ഭ​വം. ജ​ഹ്‌​റ, ക​സ്മ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​രക്ഷ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ​ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​കെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    തീ ​വൈ​കാ​തെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യും ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​രു​ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​മു​ണ്ട്. തീ​പി​ടി​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ടീ​മു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും ഇ​ത് വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ആ​ള​പാ​യ​വും ത​ട​യു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:rescuedfarmFirefightersFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out at farm; firefighters come to rescue
    Similar News
    Next Story
    X