Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅം​ഘാ​ര​യി​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:39 PM IST

    അം​ഘാ​ര​യി​ൽ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ വ​ൻതീ​പി​ടി​ത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    അം​ഘാ​ര​യി​ൽ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ വ​ൻതീ​പി​ടി​ത്തം
    cancel
    camera_alt

    അം​ഘാ​ര​യി​ലെ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അം​ഘാ​ര​യി​ലെ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ വ​ൻതീ​പി​ടി​ത്തം. ആ​ളി​പ്പ​ട​ർ​ന്ന തീ ​സ​മീ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. അ​ലൂ​മി​നി​യം, ഫൈ​ബ​ർ​ഗ്ലാ​സ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ലി​ഥി​യം ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി.

    ത​ഹ്‌​രീ​ർ, ജ​ഹ്‌​റ, ഖൈ​റാ​ൻ, അ​ർ​ദി​യ, ഇ​സ്‌​നാ​ദ്, സു​മൂ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന​ക​ൾ തീ ​പ​ട​രാ​തെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യും ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ക​ളേ​ൽ​ക്കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ന​ടി തീ​യ​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സി​നാ​യു​ള്ള പ​ബ്ലി​ക് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​മ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹ​മ​ദ്, ജ​ഹ്‌​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഫ​യ​ർ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല ഹു​സൈ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​ച്ചു. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:factorygulf news malayalamFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out at factory in Anghara
    Similar News
    Next Story
    X