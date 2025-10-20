ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ മരപ്പണി കടയിൽ തീപിടിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഒരു മരപ്പണി കടയിൽ തീപിടിച്ചു. ഷുവൈഖ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, ഷഹീദ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ലാതെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി അഗ്നിശമന സേന അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്ത് താപനിലയിൽ കുറവുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലയിടത്തും തീപിടിത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട കാറുകൾക്ക് തീപിടിച്ചിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് അധികൃതർ ഉണർത്തി.
