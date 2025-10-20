Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 3:21 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 3:21 PM IST

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ മ​ര​പ്പ​ണി ക​ട​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു

    ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ മ​ര​പ്പ​ണി ഷോ​പ്പി​ലെ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഒ​രു മ​ര​പ്പ​ണി ക​ട​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ച്ചു. ഷു​വൈ​ഖ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ, ഷ​ഹീ​ദ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. ആ​ർ​ക്കും കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ല​യി​ട​ത്തും തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് തീ​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    TAGS:Kuwait NewsShuwaikh industrial areaFire Incidents
    News Summary - Fire breaks out at carpentry shop in Shuwaikh Industrial Area
