Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 1:00 PM IST

    റാ​ബി​യ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ തീ​പി​ടിത്തം

    റാ​ബി​യ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ തീ​പി​ടിത്തം അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: റാ​ബി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ തീ​പി​ടിത്തം. അ​ർ​ദി​യ, ഫ​ർ​വാ​നി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. പ​രി​സ​ര​ത്തുനി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ ഉ​ട​നെ​ത​ന്നെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു. തീ ​അ​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വൈ​കാ​തെ തീ ​അ​ണ​ച്ച​താ​യും ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

