    ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് "ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ - 2026 ച​ർ​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം" സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ - 2026 ച​ർ​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഫി​റ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന "ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ- 2026 ച​ർ​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം "

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫി​റ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ൽ വെ​ച്ച് "ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ- 2026 ച​ർ​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം " സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫി​റ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചാ​ൾ​സ് പി. ​ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം​പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​ജി​ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഫി​റ സ്ഥാ​പ​ക ക​ൺ​വീ​ന​റും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​വു​മാ​യ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ജ​ന​കീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​കൊ​ണ്ട് ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​മാ​യി സു​പ​രി​ചി​ത​നാ​യ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ, പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണം, സ​മ​ഗ്ര നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​ള്ള വി​മാ​ന യാ​ത്ര ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളും നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​വ​തി​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മ​ധു മാ​ഹി, നി​ജി​ൻ ബേ​ബി, സ​ക്കീ​ർ പു​തു​ന​ഗ​രം, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, പ്രി​ൻ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പി​ള്ളി​ൽ, അ​ശോ​ക​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​നീ​ഷ് , ജെ​യിം​സ് കൊ​ട്ടാ​രം, വി​ന​യ​ൻ, വി​ജേ​ഷ്, റാ​ഷി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഈ​പ്പ​ൻ ജോ​ർ​ജ്ജ്, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ജി​ത നാ​യ​ർ, ല​ത വി​ജ​യ​ൻ, ജി​നു വാ​ക​ത്താ​നം, പ്ര​കാ​ശ​ൻ കീ​ഴ​രി​യൂ​ർ, റൈ​ജു തോ​മാ​സ്, ഷി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫി​റ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ബ​ത്താ​ർ വൈ​ക്കം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

