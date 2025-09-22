Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഫി​റ കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:59 AM IST

    ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് നോ​ർ​ക്ക വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് നോ​ർ​ക്ക വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് ‘കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും , നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫി​റ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബാ​ബു ഫ്രാ​ൻ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എ​സ്.​എ​ച്ച്. ഷ​മീം ഖാ​ൻ (നോ​ർ​ക്ക-​അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടു ​കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ്, എ​ച്ച്.​എ.​ഒ, മാ​നേ​ജ​ർ (പ്രൊ​ജ​ക്ട്സ്) വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ഫി​റ ജോ​യി​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​ജി​ത് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ്ണ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ർ​ക്ക ഗ​വ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ഫി​റ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ബ​ത്താ​ർ വൈ​ക്കം മീ​റ്റി​ങ് ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.ഫി​റ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചാ​ൾ​സ് പി ​ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewswebinarKuwait NewsNorcaFira Kuwait
    News Summary - Fira Kuwait organizes NORCA webinar
    Similar News
    Next Story
    X