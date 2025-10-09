Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:20 AM IST

    ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്

    ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ-​അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ താ​ല്പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഫി​റ ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി ഫി​റ കു​വൈ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു.അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് കോ​പ്പി, പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ രേ​ഖ​യു​ടെ കോ​പ്പി (ആ​ധാ​ർ/​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് / ജ​ന​ന​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്) എ​ന്നി​വ ക​രു​ത​ണം. നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന് ഇ​തു​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ, കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പു​തു​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് +965 60671045,+91 6282713637,+965 41105354 വാ​ട്ട്സ് ആ​പ്പ് ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    TAGS:insuranceGulf Newshelp deskKuwait NewsFira Kuwait
