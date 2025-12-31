Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    31 Dec 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:58 PM IST

    താ​മ​സ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ക​ന​ത്ത പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 10 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: താ​മ​സാ​നു​മ​തി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ പി​ഴ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​നി ആ​ദ്യ മാ​സം പ്ര​തി​ദി​നം ര​ണ്ട് ദീ​നാ​റും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ നാ​ല് ദീ​നാ​റും പി​ഴ ചു​മ​ത്തും.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര എ​ൻ​ട്രി പെ​ർ​മി​റ്റ്, ഡ്രൈ​വ​ർ വി​സ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 10 ദീ​നാ​ർ ആ​ണ് പി​ഴ. പ​ര​മാ​വ​ധി 2,000 ദീ​നാ​ർ വ​രെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഈ​ടാ​ക്കും. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​തെ​യോ പു​തു​ക്കാ​തെ​യോ തു​ട​രു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി 1,200 ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തും. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​പ​രി​ധി 600 ദീ​നാ​റാ​യും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ധു​വാ​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ഉ​ള്ള​വ​രെ ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​ത്തു​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ലു​മാ​സ​മാ​ണ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് ത​ങ്ങാ​നാ​കു​ക.

