അനധികൃത സ്റ്റിക്കറുകൾ വേണ്ട; പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഭാഗത്ത് സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചതിന് മലയാളിക്ക് പിഴ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
അനധികൃത സ്റ്റിക്കറുകൾ വേണ്ട; പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഭാഗത്ത് സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചതിന് മലയാളിക്ക് പിഴtext_fields
bookmark_border
News Summary - fine
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വാഹനങ്ങളിൽ അനധികൃത സ്റ്റിക്കറുകളും എഴുത്തുകളും പതിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. അനുമതിയില്ലാതെ വാഹന ബോഡിയിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ മറ്റ് അടയാളങ്ങളോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിയമലംഘനമാണ്. ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ കുവൈത്ത് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹനത്തിലെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഭാഗത്ത് സ്റ്റിക്കർ പതിച്ചതിന് മലയാളിക്ക് പിഴ ലഭിച്ചു. വാഹനങ്ങളിലെ ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും പിഴ, വാഹനം കണ്ടുകെട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ തടവ് എന്നിവക്ക് കാരണമായേക്കാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story