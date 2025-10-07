Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:33 PM IST

    ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി

    ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ ഈ​ന്തപ്പ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​ഷ് റി​സോ​ഴ്സ​സ്. 2025-2026 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ബ​ർ​ഹി, ഇ​ഖ്‌​ലാ​സ്, സു​ക്കാ​രി, മ​ജ്‌​ദൂ​ൾ, ഉ​മ്മു​ൽ​ദാ​ൻ, ന​ബൂ​ത് സെ​യ്ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഓ​രോ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക്കും 1.5 കു​വൈ​ത്ത് ദീനാ​ർ നി​ര​ക്കി​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും.

    വ​ഫ്ര, അ​ബ്ദ​ലി, സു​ലൈ​ബി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക്കാ​ർ. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ രോ​ഗ​ര​ഹി​ത മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ക. കാ​ർ​ഷി​ക നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മോ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യോ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും, സു​സ്ഥി​ര കൃ​ഷി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Financial AssistanceKuwait Newsgulf news malayalam
