Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 Jan 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:07 PM IST

    ഫി​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഫി​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഫി​മ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി​ക്കൊ​പ്പം 

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ​സ് (ഫി​മ) പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത ത്രി​പ​തി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ, കാ​ല​താ​മ​സ​ങ്ങ​ൾ, കു​വൈ​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​വും ല​ളി​ത​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ടു​ത്തി.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യയു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ല​ഭ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും കു​വൈ​ത്തി​ലെ​യും നി​യ​മ-​ന​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വി​സ ഉ​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ഫി​മ​യി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എം​ബ​സി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തും എം​ബ​സി സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ളും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി കൈ​മാ​റു​ന്ന​തും തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫി​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്രാ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഡോ. ​ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:gulfIndian AmbassadorrepresentativesFIMA
