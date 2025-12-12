Begin typing your search above and press return to search.
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം -മന്ത്രി

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം -മന്ത്രി
    മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം രാ​ജ്യ​ത്തെ ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ലീ​ഗ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​റി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ്.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 90 ശ​ത​മാ​നം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ നി​യ​മം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ നി​യ​മം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​നെ​യും മ​റ്റു മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​യ​മം ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​രും. ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ അ​ട​ക്കം ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ​ക​ൾ പു​തി​യ നി​യ​മം മു​ന്നോ​ട്ടു​​വെ​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Fight against drugs is everyone's responsibility - Minister
