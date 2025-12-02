Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Dec 2025 10:49 AM IST
    date_range 2 Dec 2025 10:49 AM IST

    ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​നെ നേ​രി​ടും
    ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം
    കു​വൈ​ത്ത് ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 11ാമ​ത് ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ന്ന് ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​നെ നേ​രി​ടും. വൈ​കീ​ട്ട് 5.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ക​രു​ത്ത​രും ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങി​ൽ 34ാം സ​ഥാ​ന​ത്തു​മു​ള്ള ഈ​ജി​പ്ത് കു​വൈ​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ എ​തി​രാ​ളി​യാ​കും.

    മി​ക​ച്ച പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മോ​​റി​​ത്താ​​നി​​യ​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു​ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​റ​പ​റ്റി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഇ​തേ ഫോം ​നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​നെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ്-​സി​യി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു സ​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​ർ, തു​​നീ​​ഷ്യ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്പ്-​എ), മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കൊ​മോ​റോ​സ് (ഗ്രൂ​പ്പ്-​ബി), അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്പ്-​ഡി) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. 18ന് ​ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    Girl in a jacket

