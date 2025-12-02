ഫിഫ അറബ് കപ്പ്; കുവൈത്തിന് ഇന്ന് ആദ്യ മത്സരംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന 11ാമത് ഫിഫ അറബ് കപ്പ് ഫുട്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കുവൈത്ത് ഇന്ന് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ നേരിടും. വൈകീട്ട് 5.30നാണ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പിലെ കരുത്തരും ഫിഫ റാങ്കിങിൽ 34ാം സഥാനത്തുമുള്ള ഈജിപ്ത് കുവൈത്തിന് ശക്തമായ എതിരാളിയാകും.
മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തി ആദ്യ മത്സരം വിജയത്തോടെ തുടങ്ങാനാണ് കുവൈത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ മോറിത്താനിയയെ ഏകപക്ഷീയമായ രണ്ടുഗോളുകൾക്ക് തറപറ്റിച്ച കുവൈത്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.
ഇതേ ഫോം നിലനിർത്തിയാൽ ഈജിപ്തിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ജോർഡൻ, യു.എ.ഇ, ഈജിപ്ത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ്-സിയിലാണ് കുവൈത്ത്.
ശനിയാഴ്ച ജോർഡൻ, ചൊവ്വാഴ്ച യു.എ.ഇ എന്നിവയാണ് കുവൈത്തിന്റെ അടുത്ത എതിരാളികൾ. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യ രണ്ടു സഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർ നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കും.
ഖത്തർ, തുനീഷ്യ, സിറിയ, ഫലസ്തീൻ (ഗ്രൂപ്പ്-എ), മൊറോക്കോ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, കൊമോറോസ് (ഗ്രൂപ്പ്-ബി), അൾജീരിയ, ഇറാഖ്, ബഹ്റൈൻ, സുഡാൻ (ഗ്രൂപ്പ്-ഡി) എന്നിവയാണ് അറബ് കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ. 18ന് ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനൽ.
