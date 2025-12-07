Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    7 Dec 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:07 AM IST

    ഫിഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് തോ​ൽ​വി

    ജോ​ർ​ഡ​നു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 3-1നാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​ടി​പ​ത​റി​യ​ത്
    ഫിഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് തോ​ൽ​വി
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്-​​ജോ​ർ​ഡ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് തോ​ൽ​വി.

    ജോ​ർ​ഡ​നു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 3-1 നാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന് അ​ടി​പ​ത​റി​യ​ത്. ജ​യ​ത്തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ് സി ​യി​ൽ ലീ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ടീ​മാ​യി സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി.

    ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ പ​തി​നാ​റാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ബു താ​ഹ് ജോ​ർ​ഡ​നു വേ​ണ്ടി ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും മി​ക​ച്ച നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​യെ​ങ്കി​ലും 1-0 ന് ​ആ​ദ്യ​പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    49ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ൽ റൂ​സ​ൻ ജോ​ർ​ഡ​ന് വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ നേ​ടി ലീ​ഡ് നി​ല ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ച്ചു.52ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ലി അ​ൽ​വാ​നി​ലൂ​ടെ മൂ​ന്നാം ലീ​ഡി​ന് അ​ടു​ത്തെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് കാ​ര​ണം ഗോ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. 83ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഒ​രു ഗോ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 95ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ മൂ​ന്നാം ഗോ​ൾ നേ​ടി ലീ​ഡ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​ലി അ​ൽ​വാ​ന്റെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ർ​ഡ​ന്റെ മൂ​ന്നാം ഗോ​ൾ.

    ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഗ്രൂ​പ് സി ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ആ​റു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ്.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യി സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ കു​വൈ​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു പോ​യ​ന്റാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം.

