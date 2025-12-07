ഫിഫ അറബ് കപ്പ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കുവൈത്തിന് തോൽവിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന അറബ് കപ്പ് ഫുട്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കുവൈത്തിന് തോൽവി.
ജോർഡനുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ 3-1 നാണ് കുവൈത്തിന് അടിപതറിയത്. ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ് സി യിൽ ലീഡ് നിലനിർത്തിയ ജോർഡൻ അറബ് കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കി.
ആദ്യ പകുതിയിൽ പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ അബു താഹ് ജോർഡനു വേണ്ടി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ഇരുടീമുകളും മികച്ച നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിയെങ്കിലും 1-0 ന് ആദ്യപകുതി അവസാനിച്ചു.
49ാം മിനിറ്റിൽ അൽ റൂസൻ ജോർഡന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടി ലീഡ് നില ഇരട്ടിപ്പിച്ചു.52ാം മിനിറ്റിൽ അലി അൽവാനിലൂടെ മൂന്നാം ലീഡിന് അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും ഓഫ്സൈഡ് കാരണം ഗോൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. 83ാം മിനിറ്റിൽ കുവൈത്ത് ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചു തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 95ാം മിനിറ്റിൽ ജോർഡൻ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി ലീഡ് വർധിപ്പിച്ചു. അലി അൽവാന്റെ പെനാൽറ്റി ഗോളിലൂടെയായിരുന്നു ജോർഡന്റെ മൂന്നാം ഗോൾ.
രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ഗ്രൂപ് സി യിൽ നിലവിൽ ജോർഡൻ ആറു പോയന്റുമായി ഒന്നാമതാണ്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തുമായി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ കുവൈത്തിന് നിലവിൽ ഒരു പോയന്റാണ് ഉള്ളത്. ചൊവ്വാഴ്ച യു.എ.ഇയുമായാണ് കുവൈത്തിന്റെ അടുത്ത മത്സരം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register