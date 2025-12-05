Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ്; കുവൈത്ത്- ജോർഡൻ മത്സരം നാളെ

    ഫിഫ അറബ് കപ്പ്; കുവൈത്ത്- ജോർഡൻ മത്സരം നാളെ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാമ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് നാ​ളെ ജോ​ർ​ഡ​നെ നേ​രി​ടും. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ ഈ​ജി​പ്തി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി​യ കു​വൈ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​​രു പോ​യ​ന്റാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​നു​ള്ള​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ജോ​ർ​ഡ​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​ൽ അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ട് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്.

    ഗ്രൂ​പ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​രം. നാ​ല് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച 11ാമ​ത് ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാമ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, തു​​നീ​​ഷ്യ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്-​എ), മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കൊ​മോ​റോ​സ് (ഗ്രൂ​പ്-​ബി), കു​വൈ​ത്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത് (ഗ്രൂ​പ്-​സി), അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്-​ഡി) എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 18ന് ​ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    jordan Kuwait FIFA Arab Cup
    News Summary - FIFA Arab Cup; Kuwait-Jordan match tomorrow
