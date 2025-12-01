Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 12:11 PM IST
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ്; പ്രതീക്ഷയോടെ കുവൈത്ത്

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം നാ​ളെ
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ്; പ്രതീക്ഷയോടെ കുവൈത്ത്
    അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മോ​​റി​​ത്താ​​നി​​യ​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 11ാമ​ത് ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​ൽ തി​രി​തെ​ളി​യു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത്. അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്ഥാ​ന​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യം.

    നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ മോ​​റി​​ത്താ​​നി​​യ​യെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ര​ണ്ടു​ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​റ​പ​റ്റി​ച്ച കു​വൈ​ത്ത് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി ടീം ​മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ഈ​ജി​പ്ത്, ആ​റി​ന് ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഒ​മ്പ​തി​ന് യു.​എ.​ഇ ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് എ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഖ​ത്ത​ർ, തു​​നീ​​ഷ്യ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്പ്-​എ), മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കൊ​മോ​റോ​സ് (ഗ്രൂ​പ്പ്-​ബി), ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​​എ.​​ഇ, കു​​വൈ​​ത്ത് (ഗ്രൂ​പ്പ്-​സി), അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്പ്-​ഡി) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടീം ​ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ. ​ടീ​മു​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് സ​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. 18ന് ​ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    1964, 1966, 1985, 1988 എ​ന്നീ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​റാ​ഖാ​ണ് അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ​ത​വ​ണ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ടീം. ​

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 1998 ലും 2002 ​ലും കി​രീ​ടം നേ​ടി, തു​നീ​ഷ്യ (1963), ഈ​ജി​പ്ത് (1992), മൊ​റോ​ക്കോ (2012), അ​ൾ​ജീ​രി​യ (2021) എ​ന്നി​വ ഓ​രോ ത​വ​ണ വീ​തം കി​രീ​ടം നേ​ടി.

