Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    4 Dec 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 12:03 PM IST

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് സ​മ​നി​ല​ത്തു​ട​ക്കം

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്; കു​വൈ​ത്തി​ന് സ​മ​നി​ല​ത്തു​ട​ക്കം
    വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ശ​ക്ത​രാ​യ ഈ​ജി​പ്തി​നെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടി അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​യി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ ഈ​ജി​പ്തി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യി പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടു​ക​യും അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ ലീ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത കു​വൈ​ത്ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഈ​ജി​പ്തി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഗോ​ൾ​മു​ഖ​ത്ത് നി​ര​ന്ത​ര ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് മി​ക​ച്ച ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ അ​ൽ ഹ​ജേ​രി​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​നെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ കു​വൈ​ത്ത് വീ​ണ്ടും ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി. കു​വൈ​ത്ത് വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 87ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മാ​ഗ്ഡി അ​ഫ്ഷ നേ​ടി​യ ഗോ​ളി​ൽ ഈ​ജി​പ്ത് സ​മ​നി​ല നേ​ടി.

    സ​മ​നി​ല​യോ​ടെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ്-​സി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ഓ​രോ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച 11ാമ​ത് ഫി​​ഫ അ​​റ​​ബ് ക​​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, തു​​നീ​​ഷ്യ, സി​റി​യ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്പ്-​എ), മൊ​റോ​ക്കോ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, കൊ​മോ​റോ​സ് (ഗ്രൂ​പ്പ്-​ബി), കു​വൈ​ത്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത് (ഗ്രൂ​പ്പ്-​സി), അ​ൾ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്പ്-​ഡി) എ​ന്നീ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    18ന് ​ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

