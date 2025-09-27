Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    27 Sept 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 10:33 AM IST

    എ​ഫ്‌.​ഐ.​ഡി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ന​ൽ​കി

    indian ambassador
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​ക്ക് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ഡി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് (എ​ഫ്‌.​ഐ.​ഡി) സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​യു​ന്ന കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ.​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പു ന​ൽ​കി.ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ഫ്‌.​ഐ.​ഡി ഡോ. ​സ​മീ​ർ ഹു​മാ​ദ്, ഡോ.​സ്വൈ​ക​യു​ടെ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും എം​ബ​സി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹം ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​യും ഭാ​ര്യ വ​ന്ദ​ന​യും ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.വി​വി​ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത് സ​ഹ​ക​രി​ച്ച അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ഡി എ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങും, ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും ന​ട​ന്നു. എ​ഫ്‌.​ഐ.​ഡി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ഡോ. ​ആ​ദ​ർ​ശ് സ്വൈ​ക​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    News Summary - FID sends delegation to Indian Ambassador
