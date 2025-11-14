Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഎ​ഫ്.​ഐ.​ഡി...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 2:24 PM IST

    എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ; അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ; അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി​ക്കൊ​പ്പം എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ര​മി​ത തൃ​പ​തി​യെ ഫോ​റം ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ് (എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി) സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ഡി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സ​മീ​ർ ഹു​മാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി എം​ബ​സി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തി.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും മു​ൻ​കാ​ല സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, ര​ക്ത​ദാ​ന ഡ്രൈ​വു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും കു​വൈ​ത്ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ​ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ തു​ട​രാ​ൻ ഫോ​റ​ത്തെ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ഭാ​വി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ എം​ബ​സി​യും ഫോ​റ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ്പെ​ഷാലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ഫോ​റം വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര പ​രി​ജ്ഞാ​നം, മാ​നു​ഷി​ക സേ​വ​നം, ഇ​ന്ത്യ-​കു​വൈ​ത്ത് സൗ​ഹൃ​ദം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി​യാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - FID representatives meet with the Ambassador of India
    Similar News
    Next Story
    X