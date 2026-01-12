Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:37 AM IST

    വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​ക്കാ​യി ഫൈ​ബ​ർ ഒ​പ്റ്റി​ക് ന​വീ​ക​ര​ണം

    വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​ക്കാ​യി ഫൈ​ബ​ർ ഒ​പ്റ്റി​ക് ന​വീ​ക​ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​ക്കാ​യി ഫൈ​ബ​ർ ഒ​പ്റ്റി​ക് ന​വീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വൈ​ദ്യു​തി ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഫൈ​ബ​ർ ഒ​പ്റ്റി​ക് കേ​ബി​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന സ​ബ്‌ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും പ​വ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ-​നി​യ​ന്ത്ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ഫൈ​ബ​ർ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​ക്താ​വ് ഫാ​ത്തി​മ ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ചി​ല ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് ലൈ​നു​ക​ൾ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ ഫൈ​ബ​ർ കേ​ബി​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ്ച​തോ​റു​മു​ള്ള ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും.

