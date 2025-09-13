Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 Sept 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:41 AM IST

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഡേ

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഡേ
    ​കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘അ​ൽ​ബി​ദാ​യ’ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഡേ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.മ​ദ്റ​സ പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ് സു​ബൈ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​കെ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നാ​ഷ് ഷു​ക്കൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ന​സ് സ്വ​ലാ​ഹി കൊ​ല്ലം ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, പി.​ആ​ർ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി എ​ൻ.​കെ .അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, മ​ദ്റ​സ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പു​തു​താ​യി മ​ദ് റ​സ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​ഹ​ന്ഷ സ്വാ​ഗ​ത​വും, കെ.​കെ.​ഐ.​സി സെക്രേ​ട്ട​റി​യേറ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

