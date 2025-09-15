Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:29 AM IST

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ‘ഈ​ണം’ സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം

    ഫ​ർ​വാ​നി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ‘ഈ​ണം’ സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ ഗ്രൂ​പ് (കെ.​​​ഐ.​ജി)​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ ‘ഈ​ണം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ദു​വൈ​ഹി പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​ഐ.​ജി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫൈ​സ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി സൗ​ഹൃ​ദ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി മ​ന​സ്സി​ൽ വൈ​രം കു​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ പ​ല​രും ഒ​ളി​ഞ്ഞും തെ​ളി​ഞ്ഞും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ഓ​ണം ബാ​ക്കി​യാ​ക്കു​ന്ന ന​ന്മ​ക​ൾ സ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റേ​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ‘ഈ​ണം’ സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കെ.​​​ഐ.​ജി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നീ​സ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കെ.​എം. ജ​വാ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹ​ഫീ​സ് പാ​ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ൽ ആ​മീ​ൻ, ഷ​സ്മ അ​ബ്ദു ഷു​ക്കൂ​ർ, കെ.​വി. നൗ​ഫ​ൽ, നി​ഷാ​ദ് ഇ​ള​യ​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ഹ​സീ​ബ് പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മ​ൾ​ട്ടി​മീ​ഡി​യ ക്വി​സി​ൽ ടി.​കെ. ഷ​ബീ​ർ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും നെ​സി അ​മീ​ൻ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​വും അ​ഫ്താ​ബ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ഷാ​ന​വാ​സ്‌ തോ​പ്പി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, അ​സ്മി​ന അ​ഫ്താ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

