    Posted On
    23 Aug 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 1:34 PM IST

    ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​വി​ടെ ന​ല്ല വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​വും കാ​യ്ക്കും

    ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഇ​വി​ടെ ന​ല്ല വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​വും കാ​യ്ക്കും
    ഈ​ദ് സാ​രി അ​ൽ​അ​സ്മി കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം മാ​ത്ര​മ​ല്ല ന​ല്ല വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​വും കാ​യ്ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത വാ​ഴ​പ്പ​ഴം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ ഈ​ദ് സാ​രി അ​ൽ​അ​സ്മി​യു​ടെ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ​ഴ​മെ​ത്തി​യ​ത്. ന​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി വാ​ഴ​പ്പ​ഴം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സു​ലൈ​ബി​യ വി​പ​ണി​യി ലെ​ത്തി.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വാ​ണി​ജ്യ​രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഴ​പ്പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും​ശേ​ഷം കാ​ർ​ഷി​ക രം​ഗ​ത്തെ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ അ​സ്മി പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഉ​ത്പാ​ദ​നം സ്ഥി​ര​വും സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​കു​മെ​ന്നും വി​പ​ണി​യി​ൽ ദി​വ​സ​വും വാ​ഴ​പ്പ​ഴം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ൽ​അ​സ്മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഉ​ൽപാ​ദ​നം 300 ൽ​നി​ന്ന് 500 ബോ​ക്സു​ക​ളാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷെ​ൽ​ഫു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ൽ, ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് വാ​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. വീ​ട്ടി​ൽ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വാ​ഴ​ത്തൈ​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    സ്വ​ന്തം വാ​ഴ​പ്പ​ഴ വി​ൽ​പ്പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ മേ​യ് വ​രെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് വാ​ഴ കൃ​ഷി സീ​സ​ൺ. ന​ടീ​ലി​നു​ശേ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

