cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കെ.​കെ.​എം.​എ കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട​റി​യാ​നും പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി ശ്ര​മി​ച്ച ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി എ​ന്ന് കെ.​കെ.​എം.​എ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ എ​ന്നും ഓ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന നേ​താ​വാ​ണ് ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ അ​പൂ​ർ​വം നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. ആ​തു​ര​സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് കെ.​കെ.​എം.​എ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞു പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കി​യ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ദുഃ​ഖം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കെ.​കെ.​എം.​എ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ടെ​ക്സാ​സ് കു​വൈ​ത്ത് മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്സാ​സ് കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ധ​ന​കാ​ര്യ-​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര-​തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വ​ലു​താ​ണ്. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യി ടെ​ക്സാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​യാ​ഷ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ർ​ജ് വി.​വൈ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​രു​ൺ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ക​ന​ക​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

Farewell to the leader who moved with the times