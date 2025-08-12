Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    അ​ബു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലിയാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    അ​ബു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലിയാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു​ൽ ത​ഹ്‌​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ബു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു​ൽ ത​ഹ്‌​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ബു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് റൈ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. യോ​ഗം കെ.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു റ​ഹീം ഹ​സ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​കീം മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍ പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി എ​ട​യാ​റ്റൂ​ർ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഫൈ​സി, ഇ.​എ​സ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഹാ​ജി, മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി, അ​ബ്ദു​ൽ​നാ​സ​ര്‍ കോ​ഡൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഫൈ​സി, ഹ​സ്സ​ൻ ത​ഖ്‌​വ, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍, ശി​ഹാ​ബ് കോ​ഡൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ.​ജി,അ​ഷ്റ​ഫ് സ​ല്‍വ, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ര്‍ അ​സ്‍ല​മി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദാ​രി​മി, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം പെ​രു​വ​ള്ളു​ര്‍ എന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

