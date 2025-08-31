Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 31 Aug 2025 11:00 AM IST
    date_range 31 Aug 2025 11:00 AM IST

    എ​വി​ട​ന്നും ക​യ​റി​വ​രാം കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം: വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ട

    എ​വി​ട​ന്നും ക​യ​റി​വ​രാം കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം: വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ട
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ട. ഈ ​വി​സ​യി​ൽ ഏ​തു വി​മാ​ന​ത്തി​ലും നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​നും തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​നും ക​ഴി​യും. നേ​ര​ത്തേ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​യ കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​സ്, ജ​സീ​റ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി യാ​ത്ര പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന നി​ല​വി​ൽ നീ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലേ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നാ​കൂ, അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്ര​മു​ഖ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച സ​ന്ദേ​ശം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് നി​ല​വി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ആ​രെ​യും തി​രി​ച്ച​യ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു വ​രു​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സം സിം​ഗി​ൾ എ​ൻ​ട്രി, ആ​റു മാ​സം, ഒ​രു വ​ർ​ഷം മ​ൾ​ട്ടി​പ്പി​ൾ എ​ൻ​ട്രി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഇ​പ്പോ​ൾ കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് മൂ​ന്നു ദീ​നാ​റും ആ​റു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​തു ദീ​നാ​റും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് 15 ദീ​നാ​റു​മാ​ണ് വി​സ ഫീ​സ്.

    കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റ​വും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് വേ​ണ്ട കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​മാ​സ ശ​മ്പ​ള​പ​രി​ധി​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​സ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ബി​രു​ദം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന​ത് നേ​ര​ത്തേ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

