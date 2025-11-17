Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 12:50 PM IST

    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക്

    വി​നോ​ദ​വും വി​ജ്ഞാ​ന​വും കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു
    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക്
    ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക്കി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ​വ അ​ബ്ബാ​സി​യ ഏ​രി​യ കൈ​ഫാ​ൻ പാ​ര്‍ക്കി​ലേ​ക്ക് ഫാ​മി​ലി പി​ക്നി​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​സ്മി​ൻ ഷു​ക്കൂ​ര്‍, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്നാ​സ് ഹ​ഫ്സ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ഉ​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടു കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ വി​നോ​ദ​വും വി​ജ്ഞാ​ന​വും കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കിക്കൊ​ണ്ട്‌ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ല്‍കി. വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷൈ​മ സ​യ്യി​ദ്, സു​മി മ​നാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഗെ​യിം​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:family picnicAivaAbbasia
    News Summary - Family picnic in the Aiva Abbasia area
