    കു​ടും​ബം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ -കെ.​എ​ൻ. സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ദ​നി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കെ.​എ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ദ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ണ് കു​ടും​ബ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ദ​നി. റി​ഗ്ഗാ​യ് ഔ​ക്കാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ സ​ദ​സ്സ്


    വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മാ​ന​സി​ക, ശാ​രീ​രി​ക, ആ​ത്മീ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​ണ് കു​ടും​ബം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഷ, സ്വ​ഭാ​വം, പെ​രു​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കു​ടും​ബാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഖു​ർ​ആ​നും ന​ബി​ച​ര്യ​യു​മാ​ണ്. ഇ​ത് എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ശ​രി​യാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ജീ​വി​തം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളും അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ലും മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്ക​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യൂ​നു​സ് സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ല​ഫി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​മി​ർ അ​ന​സ് ഖി​റാ​അത്ത് ന​ട​ത്തി.

