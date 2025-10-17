Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:03 AM IST

    സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വ്യാ​ജ വാ​ട​ക ക​രാ​ർ; പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    180 ദീ​നാ​ർ വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് വ്യാ​ജ വാ​ട​ക ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്
    സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വ്യാ​ജ വാ​ട​ക ക​രാ​ർ; പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വാ​ട​ക ക​രാ​റു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മ്മി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​വാ​സി​യെ ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി വി​ഭാ​ഗം പി​ടി​കൂ​ടി. 180 ദീ​നാ​ർ വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ വ്യാ​ജ വാ​ട​ക ക​രാ​ർ നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​രേ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യ സൂ​ച​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി വ​ല​യി​ലാ​യ​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി വാ​ട​ക ക​രാ​റു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ട്ടി​പ്പു​ന​ട​ത്തി​യ ആ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ് പ്ര​തി ഇ​വ​രെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വാ​ട​ക ക​രാ​റി​ന് 180 ദീ​നാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി ഒ​രു റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മു​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ക​മ്പ​നി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ മു​മ്പ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജോ​ലി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​തി നി​ര​വ​ധി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​മ്പ​നി സീ​ലു​ക​ളും രേ​ഖ​ക​ളും സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും വ്യാ​ജ ക​രാ​റു​ക​ൾ നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​ൻ ഇ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വ​സ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക​മ്പ​നി സീ​ലു​ക​ളും ടെം​പ്ലേ​റ്റു​ക​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fakecivil id cardarrestedRental agreements
    News Summary - Fake rental agreement to obtain civil ID card; accused arrested
    Similar News
    Next Story
    X