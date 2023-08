cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​രേ​ഖ​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ര​ണ്ട് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സ് -ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ക​ള്ള​നോ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​ർ​ജ​റി ക്രൈം​സി​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന ക്രി​മി​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ക്ട​റാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. എ​ൻ​ട്രി വി​സ​ക​ൾ, ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ്, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, മു​ദ്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ വ്യാ​ജ​മാ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ടി​യി​ലാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രും ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​യ​മ​വും തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​വും ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് മൂ​ന്നു പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. Show Full Article

Fake professional documents Two people who created it are under arrest