Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    17 Oct 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    17 Oct 2025 9:14 AM IST

    ജലീബ് അൽ ഷുയൂഖിൽ വ്യാജ പെർഫ്യൂം ഫാക്ടറി; മൂന്ന് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പെ​ർ​ഫ്യൂ​മു​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖി​ൽ വ്യാ​ജ പെ​ർ​ഫ്യൂം നി​ർ​മ്മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. മൂ​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​രി​ധോ​ന​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പെ​ർ​ഫ്യൂം ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ വ്യാ​ജ നി​ർ​മാ​ണം, സം​ഭ​ര​ണം എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 15,000ത്തി​ല​ധി​കം വ്യാ​ജ പെ​ർ​ഫ്യൂം ബോ​ക്സു​ക​ളും, 28,000 ഒ​ഴി​ഞ്ഞ കു​പ്പി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന​ത്തി​നാ​യി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ഫാ​ക്ട​റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ സീ​ൽ ചെ​യ്തു.

    വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. പി​ടി​കൂ​ടി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    വാ​ണി​ജ്യ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​ശ​യാ​സ്‌​പ​ദ​മാ​യ​തോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തോ ആ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 112 എ​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​മ്പ​റി​ലോ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    News Summary - Fake perfume factory in Jleeb Al Shuyouq; Three expatriates arrested
