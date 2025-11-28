Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    28 Nov 2025 9:14 AM IST
    28 Nov 2025 9:14 AM IST

    വ്യാ​ജ​ന്മാ​ർ കു​ടു​ങ്ങും; തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കുന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച കാ​ബി​ന​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി.​

    ക്രെ​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​വ​ലോ​ക​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഷെ​രീ​ദ അ​ൽ മൗ​ഷ​ർ​ജി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.​

    യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ത്യേ​ക ക​മ്മി​റ്റി​യെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ വ്യാ​ജ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി​രു​ദം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Fake people will be arrested; comprehensive verification of workers' certificates has begun
