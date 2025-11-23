Begin typing your search above and press return to search.
    23 Nov 2025 2:45 PM IST
    23 Nov 2025 2:45 PM IST

    ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം; വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ല മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം; വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ല മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വൈ​ദ്യു​തി, വെ​ള്ള ബി​ല്ലു​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ലം മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ബി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​വ​യി​ലേ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യോ പ​ണം അ​യ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​ന്ത്രാ​ല​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ജ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി താ​ര​ത​മ്യ വി​വ​ര​ണ​മു​ള്ള ചി​ത്രം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്നും സം​ശ​യ​മു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം എ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Kuwait News
    News Summary - Fake messages in the name of the Ministry of Power and Water
