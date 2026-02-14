Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവ്യാജ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്:...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:57 AM IST

    വ്യാജ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്: പ്രതികൾക്ക് തടവുശിക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാജ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്: പ്രതികൾക്ക് തടവുശിക്ഷ
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ കേ​സി​ൽ ജ​ഹ്‌​റ ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ കേ​ണ​ലി​നും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നാ​ല് വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ച ശി​ക്ഷ കോ​ട​തി ശ​രി​വ​ച്ചു. വ്യാ​ജ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ കാ​സേ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി, കീ​ഴ് കോ​ട​തി​യു​ടെ​യും അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ​യും വി​ധി നി​ല​നി​ർ​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി കേ​സി​ൽ കേ​ണ​ലി​നെ കോ​ട​തി കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:prisondriving licenseKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Fake driving license: Accused sentenced to prison
    Similar News
    Next Story
    X