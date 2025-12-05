Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:23 AM IST

    വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​വും സി​വി​ൽ ഐഡി ഡേറ്റ​യും ഏ​ഷ്യ​ൻ, അ​റ​ബ് വം​ശ​ജ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും സി​വി​ൽ ഡേ​റ്റ​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഘ​ത്തെ ഫ​ർ​വാ​നി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു.

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​നും ര​ണ്ടു പേ​ർ അ​റ​ബ് പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​ണ്.

    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ഷു​യൂ​ഖ്, ഫ​ർ​വാ​നി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വി​ലാ​സ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​സ​സ്സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഒ​രു ഇ​ട​പാ​ടി​ന് 40 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ 120 ദീ​നാ​ർ വ​രെ സം​ഘം ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സം​ഘ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സം​ഘം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ന​മ്പ​റു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് സി​വി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രി​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ മ​നഃ​പൂ​ർ​വ്വം തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ന്ന് 1,694 ദീ​നാ​ർ, ഒ​രു പ്രി​ന്റ​ർ, ഒ​രു കാ​മ​റ, ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്യാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. i

