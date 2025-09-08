Begin typing your search above and press return to search.
    ‘വി​ശ്വാ​സം മ​നു​ഷ്യ​രെ മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കും’

    ‘വി​ശ്വാ​സം മ​നു​ഷ്യ​രെ മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ക്കും’
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ദ​അ​വാ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ശൈ​ഖ് സ​ത്താം ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​സ​യ്യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഏ​ക​ദൈ​വ വി​ശ്വാ​സ​വും മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വും മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും തി​ന്മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ക​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഫോ​റി​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശൈ​ഖ് സ​ത്താം ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​സ​യ്യി​ൻ. കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ദ​അ​വാ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ദ​അ​വാ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന സ​ദ​സ്സ്

    മാ​ന​വ സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന പ​ല വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​നം മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.റി​ഗാ​യി ഔ​ഖാ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​കെ.​ഐ.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​ഡി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ഷി​യാ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, അ​ന​സ് സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ന​വം​ബ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്കോ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മ്മേ​ള​ന പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം കു​വൈ​ത്ത് മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി​യും ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ജ്ഞാ​ന പ​രീ​ക്ഷ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ശൈ​ഖ് സ​ത്താം ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​സ​യ്യി​നും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.സെ​ന്റ​ർ പ്ര​ബോ​ധ​ന വി​ഭാ​ഗം അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഐ.​ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ അ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.ഷ​ബീ​ർ സ​ല​ഫി, ഷ​ഫീ​ഖ് മോ​ങ്ങം എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു.

