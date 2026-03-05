Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 5 March 2026 10:56 AM IST
    date_range 5 March 2026 10:57 AM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ ഇ​ഫ്താ​ർ

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ ഇ​ഫ്താ​ർ
    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ

    അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ കെ.​കെ.​ഐ.​സി ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി മ​ദ്റ​സ ദ​ബൂ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ത​യാ​റാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഷ​ഫീ​ക്ക് മോ​ങ്ങം ഉ​ൽ​ബോ​ധ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കെ.​കെ.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ര​ക്കോ​ട്, സ്വാ​ലി​ഹ് സു​ബൈ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ദ്റ​സ പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സാ​ജു ചെ​മ്നാ​ട് പ്രോ​ഗ്രാം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

