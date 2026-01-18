ഫഹാഹീൽ ദാറു തഅലീമിൽ ഖുർആൻ മദ്റസ എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി ഭാരവാഹികൾtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫഹാഹീൽ ദാറു തഅലീമിൽ ഖുർആൻ മദ്റസക്ക് കീഴിൽ എസ്.കെ.എസ്.ബി.വി കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു. ഫഹാഹീൽ മദ്റസയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ശംസുദ്ദീൻ ഫൈസി ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഫൈസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
ഭാരവാഹികൾ: ഇസ്മായിൽ ഹുദവി(ചെയർ), ഹുസൈൻ ദാരിമി (കൺ), മഷാൽ മുഹമ്മദ് (പ്രസി), അഹ് യാൻ മുഹമ്മദ് (ജന. സെക്ര), ആത്തിഫ് ഇസ്മായിൽ(ട്രഷ), ഫഹീം റിയാസ്, മുനവിർ, ആമിർ ഹുസൈൻ (വൈ.പ്രസി), ഹംസത്ത് അയാൻ (വർക്കിങ് സെക്ര), ഒമർ അഹ്മദ്, സിയാൻ മുഹമ്മദ്, ലുത്ഫി മുഷ്ത്താഖ്(ജോ.സെക്ര), മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹസൻ, മുഹമ്മദ് ബിലാൽ, മുഹമ്മദ് ഇസ് ഹാൻ (റെയ്ഞ്ച് കൗൺസിലർമാർ), മുഹമ്മദ് ദക് വാൻ, മുഹമ്മദ് ആസിം, ഹംറാസ്, മുഹമ്മദ് ബാസിം (വിങ് കോഓഡിനേറ്റർമാർ).
