Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 9:51 AM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    മ​ഷാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​ഹ് യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ആ​ത്തി​ഫ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ ദാ​റു ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മാ​നേ​ജ്‍മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹു​ദ​വി(​ചെ​യ​ർ), ഹു​സൈ​ൻ ദാ​രി​മി (ക​ൺ), മ​ഷാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ (പ്ര​സി), അ​ഹ് യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ (ജ​ന. സെ​ക്ര), ആ​ത്തി​ഫ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ(​ട്ര​ഷ), ഫ​ഹീം റി​യാ​സ്, മു​ന​വി​ർ, ആ​മി​ർ ഹു​സൈ​ൻ (വൈ.​പ്ര​സി), ഹം​സ​ത്ത് അ​യാ​ൻ (വ​ർ​ക്കി​ങ് സെ​ക്ര), ഒ​മ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, സി​യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ലു​ത്ഫി മു​ഷ്ത്താ​ഖ്(​ജോ.​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബി​ലാ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഇ​സ് ഹാ​ൻ (റെ​യ്ഞ്ച് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ദ​ക് വാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​സിം, ഹം​റാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബാ​സിം (വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ).

    News Summary - Fahahil Daru Taalim Quran Madrasa S.K.S.B.V Trustees
