Madhyamam
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 8:59 AM IST

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി

    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി
    ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ടനം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കെ.​ഐ.​ജി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കെ. ​അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​യി​ഷ പി.​ടി.​പി, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ന​ദ​്വി എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.​പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നി​യാ​സ് ഇ​സ്‍ലാ​ഹി ഉ​പ​സം​ഹാ​ര​വും ന​ട​ത്തി.

    ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് മ​ജ്‌​ലി​സ് പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ര​ണ്ടാം റാ​ങ്കും ജി.​സി.​സി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ഫാ​ത്തി​മ ഫ​ർ​ഹ, ജി.​സി.​സി​യി​ൽ നാ​ലാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ ആ​യി​ഷ നു​ഹ, ഖു​ർ​ആ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​ന​പ്പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യ മ​റി​യം നൗ​സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം പി.​ടി.​ശ​രീ​ഫ്, ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി, സാ​ബി​ക് യൂ​സു​ഫ്, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, കെ.​എം.​ഹാ​രി​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, നി​യാ​സ് ഇ​സ്‍ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    അ​ഡ്മി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദി​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ്, ഉ​സാ​മ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, സ​നോ​ജ് സു​ബൈ​ർ, ത​സ്നീം എ​ന്നി​വ​ർ

    പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

